شكرا لقرائتكم خبر عن السكرتير المساعد لــ"الصحفيين": ترشيح رشوان والشوربجى وسعدة للهيئات الإعلامية صادف أهله والان مع تفاصيل الخبر

بعثت دعاء النجار ،عضو مجلس نقابة الصحفيين السكرتير العام المساعد ، ببرقية تهنئة للكاتب الصحفى ضياء رشوان ، والمهندس عبد الصادق الشوربجى، والدكتور طارق سعده ،بعد ترشيح أسمائهم لرئاسة المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.

وقالت النجار فى تصريحات لها، إن هذا الإختيار صادف أهله لما يتمتعون به من خبرات كبيرة ومؤثرة فى العمل الصحفى والإعلامى، لافتة إلى أن المهنة تمر بتحديات كبيرة وتحتاج إلى من يعبر بها إلى بر الأمان وهذا ما يترقبه الوسط الصحفى والإعلامى الآن وسط حالة من الأمل والتفاؤل فى مستقبل أفضل.

وأعربت عضو مجلس نقابة الصحفيين،عن بالغ أمنياتها ودعائها بالتوفيق والسداد لرؤساء المجلس والهيئات الصحفية والإعلامية الجدد فى مهمتهم القادمة ،وعن شكرها لكل الجهود السابقة التى بذلت من أجل الحفاظ على المهنة.