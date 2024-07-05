تمديد الاقتراع بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في إيران لساعتين اضافيتين

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، عن تمديد التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية لساعتين حتى 8 مساء بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من اليوم، توجّه الناخبون الإيرانيون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المبكرة، التي تضع المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في مواجهة منافسه المحافظ سعيد جليلي، بعد الجولة الأولى التي جرت يوم 28 حزيران الماضي.

ويحق لنحو 61 مليون شخص التصويت لاختيار خليفة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية أيّار الماضي.

وأدلى مرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي بصوته مع فتح مراكز الاقتراع.

وقال خامنئي "سمعت أنّ حماسة الشعب واهتمامه (بالانتخابات) أكبر من ذي قبل.. آمل أن يكون الأمر كذلك".

وحصل النائب مسعود بزشكيان على نحو 42.5% من الأصوات، في حين حصل المفاوض النووي السابق جليلي على 38.7%، وكان هناك مرشحان آخران في الجولة الأولى من التصويت.