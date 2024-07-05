إعلام إسرائيلي: نتانياهو منع غالانت من عقد لقاء بشأن صفقة الأسرى مع رئيسي الموساد والمخابرات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو منع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من عقد لقاء بشأن صفقة الأسرى مع رئيسي الموساد والمخابرات".

وأضافت "نتانياهو قال لغالانت أنت لست رئيسًا للوزراء وعليك أن تأتي لمناقشتي فقط حين نضوج كل شيء"، حول الاتفاق مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

بدوره، قال غالانت بحسب القناة 12 الإسرائيلية إنّ "عدم لقائه رئيسي الشاباك والموساد يصعب على الجهاز الأمني التحضير لاجتماعات حول الصفقة".

من جانبه، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ عضو مجلس الحرب السابق بيني غانتس "أبلغ نتانياهو في اتصال هاتفي بأنه سيدعم بشكل كامل أي صفقة من شأنها إعادة الأسرى من غزة".