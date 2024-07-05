اصابة سائق سيارة بعد مطاردته وسلبه 200 الف دولار على طريق أبو الاسود صور

أصيب سائق سيارة نوع "جيب" بجروح بعد تعرضه للضرب على رأسه، أثناء مطاردته على طريق أبو الأسود - صور وتعرضه لإطلاق نار وسلبه مبلغا يفوق الـ200 الف دولار. ونقل عناصر مركز "الرسالة" الخرايب الجريح الى مستشفى الراعي في صيدا. وحضرت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث للتحقيق.

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