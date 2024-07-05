"النشرة": قصف اسرائيلي طاول للمرة الاولى بلدة يحمر وديرسريان ومحمية ارنون قضاء النبطية

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "قصف مدفعي اسرائيلي من العيار الثقيل يطاول للمرة الاولى اطراف بلدة يحمر لجهة قلعة الشقيف، بالتزامن مع قصف مدفعي على أطراف بلدة ديرسريان لجهة النهر"، مشيرا الى ان "ايضا القصف طاول اطراف محمية ارنون واطراف كفرتبنيت قضاء النبطية".

في هذا السياق، لفت الدفاع المدني الهيئة الصحية الاسلامية، الى ان "بعد الاستهداف الذي طاول بعض الاماكن في خراج بلدة يحمر والاراضي الزراعية داخل البلدة يهمنا ان نطمئن الجميع انه لا وجود اصابات، ما خلى بعض حالات الهلع والطفيفة".