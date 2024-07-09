الولايات المتحدة تجدد التزامها بتعميق تعاونها القوي مع الأرجنتين في مختلف المجالات المهمة

ياسر رشاد - القاهرة - جددت الولايات المتحدة، التزامها بتعميق تعاونها القوي مع الأرجنتين في مجالات مهمة، بما في ذلك أمن الطاقة وسلاسل التوريد وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ومعالجة أزمة المناخ وتعزيز الأمن الإقليمي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان اليوم /الثلاثاء/ بمناسبة يوم الأرجنتين الوطني - "نقدر الأرجنتين كشريك موثوق به لتعزيز القيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم".

وأعرب بلينكن عن "تطلعه إلى مستقبل مشرق تستمر فيه شراكتنا في خلق فرص أكبر لكلا شعبينا".

رئيس الأركان الكويتي يجري مباحثات مع رئيس الاستخبارات والأمن بالقيادة العسكرية لـ"مجلس التعاون"

حث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين مع رئيس الاستخبارات والأمن في القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي اللواء الركن جابر المري والوفد المرافق له، عددا من القضايا لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وقالت رئاسة الإركان العامة للجيش الكويتي - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إن ذلك جاء بمناسبة زيارة الواء ركن جابر المري الرسمية، إلى دولة الكويت .

كينيدي .. قتل الأسرى الروس على أيدي الجنود الأوكرانيين جريمة حرب

وصف المرشح للرئاسة الأمريكية روبرت كينيدي جونيور قتل الأسرى الروس على أيدي الجنود الأوكرانيين بأنه جريمة حرب.

وكتب كينيدي جونيور على منصة "إكس": "تقوم الوحدات الأوكرانية بقيادة العسكريين الأمريكيين اليوم بإعدام الأسرى العسكريين الروس دون محاكمة. إنها جريمة حرب. ومن حيث المبدأ لا يجوز أن تكون هناك أي "وحدات بقيادة الولايات المتحدة" في أوكرانيا. لقد حان الوقت لإحلال السلام في أوكرانيا وإعادة مئات المليارات من الدولارات إلى الوطن".

وفي وقت سابق أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن المسعف كاسبار غروس من جماعة Chosen للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا أن المقاتلين الموالين لكييف قتلوا أسيرا روسيا طلب مساعدة طبية. كما تحدث عن حادث آخر ألقى خلاله أحد المرتزقة قنبلة يدوية على عسكري روسي أسير.

وبعد ذلك قال روديون ميروشنيك سفير المهام الخاصة للخارجية الروسية لجرائم نظام كييف إنه سيتم التحقق من جميع البيانات التي أخبرت بها الصحيفة، مؤكدا أن موسكو ستطلب ذلك أيضا من المنظمات الدولية.