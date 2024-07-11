شكرا لقرائتكم خبر عن تداعيات البرلمان المنقسم.. كيف تؤثر نتيجة الانتخابات على فرنسا؟ والان نبدء بالتفاصيل

حالة انقسام

الدمام - شريف احمد - قال ثلاثة أرباع المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة "ايلاب" إنه لا يمكن حكم فرنسا بعد أن تركت الانتخابات التشريعية المبكرة البلاد ببرلمان منقسم بشدة وعدم وجود طريق واضح نحو تشكيل حكومة مستقرة.كما أظهر الاستطلاع أن 71% من 1002 من البالغين المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم غير راضين عن نتيجة الانتخابات والتشكيل الجديد للجمعية الوطنية. كما قال ثلثا المشاركين في الاستطلاع إن إيمانويل ماكرون اتخذ قرارا خاطئا بحل البرلمان.وقد تعرض الرئيس لانتقادات واسعة النطاق بسبب قراره المفاجئ الذي اتخذه بعد تعرض تحالفه اليساري لهزيمة كبيرة من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان في انتخابات الاتحاد الأوروبي.وتركت الانتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية في حالة انقسام، حيث لم تحصل أي كتلة سياسية على الأغلبية اللازمة لتمرير تشريعات.وحصل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة على أعلى عدد من المقاعد، إلا أنه كان بحاجة إلى 100 نائب إضافي لتحقيق أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية التي تضم 577 نائبا.وقال التحالف إنه سيقدم مرشحا واحدا لمنصب رئيس الوزراء في الأيام المقبلة.