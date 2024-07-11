شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: لن نشارك في أي قمة سلام تخص صراع أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت روسيا عدم اعتزامها المشاركة في أي قمة سلام ثانية قد تعقد بشأن الصراع في أوكرانيا.

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن أفكار كييف بشأن عقد اجتماع متابعة للمؤتمر الذي تم عقده في سويسرا في منتصف يونيو الماضي معروفة. السلام بين روسيا وأوكرانيا وأضاف جالوزين أن روسيا تعتقد أن الاجتماع سيركز مجددًا على مقترحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقط، فيما سيتم تجاهل مبادرات السلام الأخرى.

وقال جالوزين، بعدما ذكر تقرير إعلامي أن أوكرانيا تعمل بنشاط على عقد مؤتمر ثان تشارك فيه روسيا هذه المرة. تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا وتابع: "بالنسبة لنا، فإن مثل هذه الإنذارات النهائية غير مقبولة ولن نشارك في مثل هذه القمم".

وذكر التقرير أنه يجب عقد أي قمة قبل إجراء الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل إن أمكن، لأن الدعم لأوكرانيا أمر غير مؤكد بعد فوز محتمل للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، وهو منتقد لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).