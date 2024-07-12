استطلاع لمعاريف: 43% من المشاركين يدعمون تولي غانتس رئاسة الحكومة مقابل 38% لنتانياهو

افاد استطلاع لمعاريف، بأن "المعارضة بقيادة عضو مجلس الحرب بيني غانتس تحصل على 60 مقعدا في الكنيست مقابل 50 لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو إذا جرت الانتخابات اليوم".

واشار الى ان "43% من المشاركين يدعمون تولي غانتس رئاسة الحكومة مقابل 38% لنتانياهو".