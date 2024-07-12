افاد استطلاع لمعاريف، بأن "المعارضة بقيادة عضو مجلس الحرب بيني غانتس تحصل على 60 مقعدا في الكنيست مقابل 50 لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو إذا جرت الانتخابات اليوم".
واشار الى ان "43% من المشاركين يدعمون تولي غانتس رئاسة الحكومة مقابل 38% لنتانياهو".
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع لمعاريف: 43% من المشاركين يدعمون تولي غانتس رئاسة الحكومة مقابل 38% لنتانياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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