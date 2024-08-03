شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 22 شخصًا في انفجار بمدينة نورمبرج الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب ما لا يقل عن 22 شخصًا في انفجار وقع بمنطقة الحلبة في مضمار نوربورجرينج لسباق السيارات في ألمانيا.

ووقع الانفجار قبيل سباق كأس الرور الذي يستمر لمدة ست ساعات. إصابات بالغة وقال متحدث باسم بطولة "في ال ان للتحمل" على حلبة نوربورجرينج إن بعض المصابين نقلوا إلى المستشفى بمروحية إنقاذ.

وذكرت الشرطة أن أحد المصابين أصيب بإصابات بالغة، بينما أصيب ثلاثة آخرون بإصابات خطيرة. أسطوانة غاز مضغوطة ووقع الانفجار بعد الساعة السادسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة خلف ممر للصيانة.

ويعتقد أنه ناجم عن أسطوانة غاز مضغوطة، فيما أوضح المنظمون أن السباق سيقام في موعده المقرر اليوم السبت.

