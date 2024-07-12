فُقد 66 شخصا على الأقل في وسط النيبال في انزلاق تربة جرف حافلتين على طريق سريع إلى نهر الجمعة.
واكد مسؤول منطقة شيتوان خيماناندا بوسال لوكالة فرانس برس إن "حافلتين، إحداهما تقل 24 راكبا والأخرى تقل 42 راكبا، جرفهما انهيار تربة إلى نهر تريشولي".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات النيبالية: 66 شخصا في عداد المفقودين بسبب انهيارات أرضية قرب العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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