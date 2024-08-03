عاد الهدوء المشوب بالترقب والحذر الشديدين ليخيم منذ ساعة متاخرة من الليل الفائت وحتى صباح اليوم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا ومنطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على سهل البقاع واقليم التفاح عبر راشيا الوادي، وذلك بعد استمرار الاشتباكات المتقطعة طوال يوم امس بين حزب الله والقوات الاسرائلية في المنطقة استخدمت فيها الأسلحة الصاروخية والمدفعية وغارات الطيران، حيث طاولت النقاط المتاخمة للخط الأزرق في منطقة حاصبيا بما فيه مزارع شبعا المحتلة، قابله استهداف مماثل داخل المزارع وفي المستعمرات الشمالية المحاذية للمنطقة، وأمام هذا الوضع المتوتر لم يغب الطيران التجسسي طوال الليل الفائت وحتى فجر اليوم عن سماء منطقة حاصبيا منفذا طلعات استكشافية امتدت حتى منطقة البقاع.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران المسير يحلق في اجواء حاصبيا وصولا الى البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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