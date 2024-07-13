شكرا لقرائتكم خبر عن قبل خوضه سباق الانتخابات.. "ميتا" ترفع القيود الباقية على ترامب والان نبدء بالتفاصيل

إزالة العقوبات

الدمام - شريف احمد - قررت شركة "ميتا" العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي، رفع القيود الباقية على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل خوضه سباق الانتخابات في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن في نوفمبر المقبل ، فى محاولة للعودة إلى البيت الأبيض.وكان قد تم حظر مشاركات ترامب عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، في أوائل عام 2021، بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن، لكن تمت استعادة حساباته على موقعي "فيسبوك" و"انستجرام" التابعين لشركة "ميتا" في عام 2023 .وذكرت شركة "ميتا" في تدوينة أمس الجمعة أن "عقوبات التعليق المشددة" ذات الصلة بمخالفات متكررة لترامب، سيتم إزالتها بعد اختيار الحزب الجمهوري ترامب في مؤتمره العام في ميلووكي بولاية "ويسكونسن" مرشحا له فى الانتخابات الرئاسية، الأسبوع المقبل.وتابعت الشركة "في تقييم مسؤوليتنا للسماح بالتعبير السياسي، نعتقد أن الشعب الأمريكي يتعين أن يكون قادرا على الاستماع إلى المرشحين لمنصب الرئيس".غير أن الشركة أضافت أن المرشحين الرئاسيين مازالوا يخضعون لمعايير مجتمعية لمنصاتها، بما في ذلك السياسات المصممة لمنع خطاب الكراهية والتحريض على العنف.