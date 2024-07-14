شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يكشف عن موقفه من إطلاق النار على ترامب.. ماذا قال؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علّق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على حادثة إطلاق النار على ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وقال على صفحته الرسمية في موقعه "إكس": "إنني أؤيد تمامًا الرئيس ترامب وآمل في شفاءه السريع".

كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تعرض لإطلاق نار خلال كلمة له في تجمع انتخابي.

وتمكن أفراد الحماية من السيطرة على الموقف وحمايته، فيما أظهرت دماء على أذن ترامب.

وأشارت الفيديوهات إلى أن ترامب كانت تتربص به بندقية قناص على سطح قريب من المنصة، التي كان يقف عليها الرئيس السابق والمرشح للرئاسة.

وتمكن أفراد الشرطة من قتل مطلق النار على ترامب، وكشفوا عن هويته، موضحين أنه ينتمي لليسار.