شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تشريعية الشيوخ: صمت المجتمع الدولى أمام مجازر الاحتلال فى غزة وصمة عار والان مع تفاصيل الخبر

أدان النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني المجرم، أمس السبت، على المدنيين المتواجدين في مدرسة التابعين التي تأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، وإصابة العشرات بجروح بالغة.

وأكد "هلال" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن ما يحدث في حق أهل غزة من أبشع الجرائم والمجازر التي شهدها العالم على مدار التارسخ، مشددا على أن صمت المجتمع الدولى أمام هذه المجازر وصمة عار لن ينساها التاريخ.

كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم وعاجل من أجل تنفيذ القرارات والأحكام التي أصدرتها محكمة ‏العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني وقياداته، وفي مقدمتها الوقف الفوري للعدوان الإرهابي على قطاع غزة.

وأضاف وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وهو ما ظهر خلال الحرب الغاشمة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة في تداعيات السابع من أكتوبر العام الماضى، في الوقت الذى نجد فيه الموقف العالمي منحاز انحيازا كاملا للاحتلال.

