كاغامي أدى اليمين رئيسًا لرواندا لولاية رابعة: الأمن في منطقتنا أولوية لكنه مفقود

أدّى الرّئيس الرواندي بول كاغامي (Paul Kagame)، اليمين الدّستوريّة لولاية رابعة من خمس سنوات، بعد فوزه بأغلبيّة ساحقة في انتخابات الشّهر الماضي، بلغت 99,18 بالمئة من الأصوات. وقد حضر عددٌ من الزّعماء الأفارقة مراسم التّنصيب، في ملعب مكتظ يتّسع لـ45 ألف مقعد في كيغالي.

وأشار في خطاب تنصيبه، إلى أنّ "الأمن في منطقتنا أولويّة بالنّسبة لرواندا، لكنّه مفقود، خصوصًا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية"، مؤكّدًا أنّه "لا يمكن تحقيق السّلام من قبل أي شخص أو مكان بغضّ النّظر عن قوّته، إذا كانت الجهة المعنيّة أكثر من غيرها لا تفعل ما هو مطلوب".

ويمسك بول كاغامي (66 عامًا) بزمام السّلطة في رواندا، منذ أطاح مع تمرّد الجبهة الوطنيّة الروانديّة في تمّوز عام 1994، بحكومة الهوتو المتطرّفة، الّتي نفّذت حملة إبادة خلّفت وفق الأمم المتحدة 800 ألف قتيل، معظمهم من أقليّة التوتسي.