إدارة محطة زابوروجيا النووية: إخماد الحريق الذي شب نتيجة هجوم مسيرة أوكرانية دون تأثير على عمل المحطة

أعلنت "إدارة محطة زابوروجيا للطاقة النووية، عن "إخماد الحريق الذي شب نتيجة هجوم مسيرة أوكرانية دون تأثير على عمل المحطة".

كذلك نقلت وكالة "تاس" الروسية، عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "محطة زابوروجيا النووية أخطرت الخبراء بهجوم مسيرات على أنظمة التبريد فيها".

وفي بيان للوكالة، على مواقع التواصل، أن "خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية شهدوا انبعاث دخان أسود كثيف من المنطقة الشمالية لمحطة زابوريجيا بعد سماع دوي انفجارات عدة في المساء". وأضاف البيان "لم يتم الإبلاغ عن تضرر السلامة النووية".

وكان قد أفاد حاكم منطقة زابوريجيا المعيّن من موسكو يفغيني باليتسكي، بـ"اندلاع حريق الأحد في برج التبريد في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية".

وذكر باليتسكي، أن "نتيجة القصف على بلدة إنرغودار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، اندلع حريق في نظام تبريد".

وأكد كل من باليتسكي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "عدم رصد أي تغيرات في مستوى الإشعاعات في محيط المحطة، بينما اتّهم زيلينسكي القوات الروسية بإشعال الحريق".