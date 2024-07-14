ياسمين عز توجه نصيحة لـ "لامين يامال": بلاش تكرر سيناريو كريستيانو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تحدثت الإعلامية ياسمين عز عن خروج المنتخب البرتغالي المبكر من بطولة أمم أوروبا بقيادة نجمه الشهير كريستيانو رونالدو، مشيرة إلى تأثير العامل النفسي على آداء اللاعبين في المباريات الهامة.

وقالت ياسمين عز، خلال برنامجها "كلام الناس" الذي يعرض على قناة "إم بي سي مصر"، إنه بالرغم من وجود أسماء كبيرة ولامعة في عالم كرة القدم ضمن تشكيلة البرتغال، إلا أنهم فشلوا في تجاوز الدور السادس عشر من البطولة الأوروبية.

وأضافت أن رونالدو لعب إلى جانب لاعبين يعانون من ضغوط نفسية ومشاكل داخلية مما أثر سلباً على آدائهم داخل الملعب، "كريستيانو كان بيلعب مع لاعيبة من سالكة نفسيا، نفسياتهم كانت شايلة من بعض".

وأكدت مقدمة "كلام الناس"، أن النجم الشاب لامين يامال لاعب فريق برشلونة الإسباني يعد أحد أبرز المواهب الشابة المتألقة حاليًا وأحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في وصول منتخب إسبانيا إلى المباراة النهائية للبطولة.

الإعلامية ياسمين عز أشادت بجهود والدة ووالد يامال ودورهما الكبير والفعال في تنشئته بطريقة صحيحة وعلمية.

ودعت ياسمين عز الأمهات والآباء الذين يرغبون بامتلاك موهبة مماثلة للامين يامال بالصبر والعمل الجاد والاقتداء بوالدي يامال وعدم اللجوء لمحاكم الأسرة لحل المشاكل والخلافات الزوجية.

وختمت حديثها بتوجيه رسالة للإسبانيات اللاتي يعاكسن لامين يا مال بالتحلي بالصبر والانتظار لعام أو عامين حتى يستكمل مسيرته الرياضية بنجاح قبل التفكير بإقامة علاقة عاطفية معه، "الولد لسه صغير، مش عايزين نكرر قصة كريستيانو وجوروجينا".