أبو حمزة: نؤكد على حضورنا الميداني المؤثر والمستمر والفعال في الضفة وغزة ولبنان وسوريا

اشار الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة، الى انه "أمام ضعف العدو وهزائمه يذهب إلى استهداف المدنيين وارتكاب الجرائم في خان يونس ومخيم الشاطئ والنصيرات". ولفت أبو حمزة، الى اننا "نؤكد على حضورنا الميداني المؤثر والمستمر والفعال في الضفة الغربية وقطاع غزة وساحة لبنان وسوريا". واعلن "استمرار قصفنا لتحشيدات العدو الصهيوني في غزة والمستوطنات في غلافها". وشدد على اننا "نقول للعدو الذي يفاوض على بقائه أو انسحابه من محوري "نتساريم" و"فيلاديلفيا" أن شعبنا ومقاومته لن يقدموا لكم الورود في هذه المحاور".

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