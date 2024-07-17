شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تسمم 5 سائحين من فيتنام في فندق ببانكوك.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة التايلاندية، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن امرأة 56/ عاما/ قامت بتسميم خمسة سائحين فيتناميين بمادة "السيانيد"، التي قدمتها لهم في أكواب قبل أن تقوم هي الأخرى بشرب السم، وذلك في أحد الفنادق الفارهة ببانكوك.

واكتشف موظفون في الفندق بوسط مدينة بانكوك، مساء أمس الثلاثاء، جثث ثلاثة رجال وثلاث نساء، في أحد الأجنحة.

ولم يكشف الفحص الأولي للمكان عن وجود أي آثار للعنف، حيث جرى سريعا استبعاد شبهة السرقة، وأفادت الشرطة في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بأنها تعتقد أن أحد السائحين الستة وراء الحادثة. خلاف مالي ويحمل اثنان من الستة جوازي سفر أمريكيين، وذكر نوباسيل بونساواس، من مكتب شرطة العاصمة في بانكوك: "نؤكد أن أحد القتلى الستة تسبب في وقوع هذا الحادث باستخدام السيانيد.. إننا واثقون من أن أحد الستة قام بتنفيذ الجريمة."

وأكد أقارب القتلى وجود خلاف بشأن المال.