شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن مركز الزلزال وقع على بعد 199 كيلومترًا من مدينة بيتروبافلوفسك-كامشاتسكي، وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.