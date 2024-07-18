شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ساعة يوميًا.. موجة الحر تقطع الكهرباء عن جنوب روسيا والان نبدء بالتفاصيل

توقف مفاعل روستوف

ارتفاع الطلب اليومي

الدمام - شريف احمد - تعرض جنوب روسيا لانقطاع مخطط للتيار الكهربائي بسبب موجة الحرارة التي أدت إلى زيادة الطلب على الكهرباء، فضلًا عن توقف مفاعل نووي عن العمل لفترة من الوقت.وقال فاسيلي جولوبيف الحاكم الإقليمي لمنطقة روستوف على تطبيق تيليجرام، إن المستهلكين سيواجهون انقطاعًا في الكهرباء لساعات في كل مرة.وأعلنت شركة الطاقة الإقليمية في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، انقطاع التيار الكهربائي لمدة 12 ساعة يوميًا، مع عودة الكهرباء لمدة ساعتين ثم قطعها لمدة ساعتين.وأوضحت أن مفاعلًا في محطة روستوف للطاقة النووية توقف تلقائيًا بعد ظهر أمس الثلاثاء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي مؤقتا عن نحو 5ر2 مليون شخص.كما تأثرت مناطق تمتد من كراسنودار على ساحل البحر الأسود إلى داغستان على بحر قزوين على بعد مئات الكيلومترات.في الوقت نفسه، وصل الطلب اليومي على الكهرباء إلى مستوى قياسي أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت الشركة المسؤولة عن شبكة الكهرباء، إذ زاد عمل العديد من أجهزة تكييف الهواء وسط موجة الحرارة.وعاد المفاعل في محطة كهرباء روستوف للعمل صباح اليوم الأربعاء.ووصلت درجات الحرارة في مدينة روستوف إلى 38 درجة مئوية، وفي ستافروبول إلى 34 درجة، وفي سيفاستوبول 32 درجة.