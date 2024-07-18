شكرا لقرائتكم خبر عن بأعراض خفيفة.. البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البيت الأبيض في بيان مساء الأربعاء، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا.

وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن نتيجة فحص الرئيس الأمريكي جاءت إيجابية بعد حدث حضره بايدن في ولاية نيفادا.

وأضافت أنه "جرى تطعيمه وتعزيزه وهو يعاني أعراضًا خفيفة".

وأشارت إلى أنه "سيعود إلى ديلاوير حيث سيعزل نفسه وسيواصل أداء جميع واجباته بالكامل خلال تلك الفترة".