شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ديمقراطي بارز يدعو بايدن للانسحاب من سباق الرئاسة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التراجع عن الترشح لولاية ثانية، لينضم لقائمة متزايدة من الأصوات التي تحث بايدن على الانسحاب من سباق الترشح للبيت الأبيض من داخل الحزب الديمقراطي.

وفي بيان مكتوب يوم الأربعاء، أشار شيف المرشح لعضوية مجلس الشيوخ، إلى "مخاوف جدية بشأن قدرة الرئيس على هزيمة دونالد ترامب في نوفمبر".

وقال شيف: "جو بايدن أحد أكثر الرؤساء أهمية في تاريخ أمتنا، بينما يعود خيار الانسحاب من السباق للرئيس بايدن وحده، أعتقد أن الوقت قد حان له لتمرير الشعلة، وبذلك، نضمن إرثه القيادي من خلال السماح لنا بهزيمة دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة". مناظرة كارثية وتتصاعد الدعوات لبايدن بالانسحاب من السباق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر من داخل حزبه الديمقراطي منذ أدائه الكارثي في المناظرة التي جمعته بمنافسه الجمهوري ترامب الشهر الماضي.

ويُعد شيف مقربًا من رئيسة مجلس النواب الديمقراطية السابقة نانسي بيلوسي، التي لا تزال تتمتع بنفوذ كبير داخل الحزب.

وقالت بيلوسي أخيرًا في مقابلة، إن الأمر متروك لبايدن ليقرر ما إذا كان سيرشح نفسه. انتقادات الحزب ويتعرض بايدن البالغ من العمر 81 لانتقادات من داخل صفوف حزبه، بسبب المخاوف المتزايدة بشأن عمره ولياقته العقلية.

وشيف هو أول ديمقراطي يدعو بايدن علنًا إلى الانسحاب من سباق الترشح للرئاسة منذ محاولة اغتيال ترامب مطلع الأسبوع الحاليّ.

ولا يزال بايدن مصرًا على خوض المنافسة على منصب الرئيس، ويرى أنه قادر على هزيمة ترامب.