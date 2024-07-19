شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الذكاء الاصطناعي.. الأوروبيون قلقون من فقدان وظائفهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر استطلاع جديد للرأي أجري في 6 دول أوروبية، أن الذكاء الاصطناعي يؤجج المخاوف بشأن فقدان الوظائف.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة أليانز ريسيرش للتأمين، أن 46% من المشاركين في الاستطلاع يتوقعون أن يقلل الذكاء الاصطناعي عدد الوظائف، بينما يعتقد 33% فقط أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوسع سوق العمل.

وشمل الاستطلاع ما يقرب من 6300 شخص بالغ من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا والنمسا. توسيع فجوة المهارات وكشف الاستطلاع عن أن 51% من المشاركين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يوسع فجوة المهارات وعدم المساواة، بينما أعرب 21% فقط عن تفاؤلهم بشأن الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي.

وقال آرني هولزهاوزن الباحث في شركة أليانز، إن "السكان في العديد من الدول الأوروبية يشعرون بالقلق من التطورات السريعة، وبالتالي فهم متشككون" حيال الذكاء الاصطناعي. فوائد اقتصادية كبيرة ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن يكون للذكاء الاصطناعي فوائد اقتصادية كبيرة.

وأشار هولزهاوزن إلى أن "الحل ليس استبدال أدوات الذكاء الاصطناعي بالموظفين، بل استخدام الذكاء الاصطناعي لتكملة وتوسيع مهاراتهم".

وأضاف أنه في ضوء الصعوبات الديموجرافية ونقص العمالة الماهرة التي تواجه العديد من البلدان، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي مثل ضربة حظ.