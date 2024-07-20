النشرة: قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف احد المنازل في منطقة عزرائيل عند أطراف كفرشوبا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بقصف مدفعي اسرائيلي يستهدف احد المنازل في منطقة عزرائيل عند أطراف كفرشوبا في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا، دون الابلاغ عن اصابات.

ولفت الى ان الدفاع المدني اللبناني يعمل على اخماد حريق كان قد شب في وقت سايق جراء القصف الاسرائلي في منطقة المرجة المقابلة لموقع تلة السماقة خراج كفرشوبا، في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا.