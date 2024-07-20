شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 3 أشهر.. عودة 858 ألفا و170 مهاجرا إلى أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن عودة 858 ألفا و170 شخصا إلى أفغانستان قادمين من إيران وباكستان خلال الأشهر الثلاثة الماضية من هذا العام.

وأضافت المنظمة أنه خلال تلك الفترة، هاجر 532 ألفا و854 شخصا إلى إيران وباكستان، حسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت. المهاجرون الأفغان واستنادا إلى التقرير، فإن 56% من هؤلاء الأفغان، تم إعادتهم بشكل قسري من إيران و46% عادوا بشكل طوعي.

وجاء في جزء من التقرير أنه "في الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو 2024، أحصى مركز رصد تدفق النزوح، 858 ألفا و170 فردا دخلوا أفغانستان، و532 ألفا و854 فردا غادروا أفغانستان.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 74% من الأفغان عادوا طوعا و19% عادوا بسبب انعدام الأمن وانعدام السلامة الشخصية من باكستان.

وفي الوقت نفسه، يشكو العديد من المهاجرين الأفغان في إيران وباكستان وتركيا من المشكلات الاقتصادية والحاجة إلى وظائف وتحديات أخرى.