سموتريتش بشأن بحث البيت الأبيض فرض عقوبات عليه: معاقبة مسؤول منتخب ووزير كبير ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية

علق وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على امكانية بحث البيت الأبيض فرض عقوبات عليه، مؤكدا أن "معاقبة مسؤول منتخب ووزير كبير ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية".

وفي وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس" أن مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض ناقش في اجتماعه يوم الأربعاء، إمكانيّة فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليّين متشدّدين من الحكومة الحالية".

يأتي ذلك ردا على الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية، حسبما ذكره ثلاثة مسؤولين أمريكيين لموقع أكسيوس. إذ تشعر إدارة بايدن بالإحباط الشديد لأن الحكومة الإسرائيلية اتبعت سياسة توسيع المستوطنات، المتعارضة مع القانون الدولي، وإضعاف السلطة الفلسطينية، خاصّة وأنّ أعضاء الحكومة الأكثر تطرّفًا متحالفون علنًا مع جماعات المستوطنين المتطرّفين.