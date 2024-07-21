الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "يكون الطقس اليوم، قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع على الجبال وتبقى دون تعديل في الداخل، يتكون الضباب على المرتفعات وتسوء معه الرؤية أحياناً كما تنشط الرياح خلال الفترة الصباحية".

واشارت الى ان "طقس الإثنين، قليل الغيوم إلى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية ويستمر تكون الضباب على المرتفعات".

ولفتت الى ان "طقس الثلاثاء قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والساحل، بينما ترتفع في الداخل، مع ظهور للضباب الكثيف على المرتفعات، تسوء معه الرؤية أحياناً"، مضيفة أن "طقس الأربعاء قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة".