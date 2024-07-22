شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "برابيرون" يصل إلى اليابسة في هاينان جنوبي الصين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إعصار برابيرون، وهو الإعصار الرابع هذا العام، إلى اليابسة على طول ساحل مدينة وانينج في جزيرة هاينان جنوبي الصين صباح اليوم الاثنين، وفقا لما نقلته "شبكة تلفزيون الصين الدولية".

ووصل الإعصار عند الساعة 0130، محملا برياح تصل سرعتها إلى 28 مترا في الثانية بالقرب من المركز، بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية المحلية. ومن المتوقع أن يستمر إعصار برابيرون في التحرك نحو الشمال الغربي وأن يدخل خليج بيبو، حيث سيجلب رياحًا قوية وأمطارًا إلى مقاطعتي هاينان وقوانجدونج، وأيضًا إلى منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوب الصين. استعدادات أمنية لمواجهة الإعصار وأرسل "مكتب الدولة لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف" أمس الأحد، فريق عمل إلى هاينان لتوجيه أعمال الاستعداد لوصول إعصار برابيرون. وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد حثت وزارة إدارة الطوارئ خلال مؤتمر عمل مشترك عقد أمس الأحد، الحكومات المحلية على الاستجابة بشكل فعال لمواجهة الإعصار وضمان نقل العاملين في البحر وعودة السفن إلى الموانى للاحتماء. وحافظت السلطات على الاستجابة لحالات الطوارئ من المستوى الرابع في هاينان، وهي إحدى المناطق العشر على مستوى المقاطعة التي تواجه حاليا مخاطر عالية من الأعاصير والفيضانات.

وأصدرت مقاطعة هيلونججيانج الواقعة في شمال شرق الصين، بعد ظهر أمس الأحد، إنذارين باللون الأحمر لمواجهة العواصف الممطرة، حيث يمثل اللون الأحمر المستوى الأشد في نظام التحذير للأحوال الجوية في الصين. ومن المتوقع أن يتواصل هطول الأمطار الغزيرة، مع توقعات بوصول منسوبها التراكمي إلى 100 ملليمتر أو أكثر.

كما حذر مرصد الأحوال الجوية بالمقاطعة بعد ظهر أمس الأحد من طقس شديد الحمل الحراري. وعلى صعيد متصل، ذكرت (شينخوا) أن هناك جزيرة سياحية في منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوب الصين، قامت بإجلاء أكثر من 26 ألف سائح مع اقتراب وصول إعصار برابيرون، وفق ما ذكرت السلطات المحلية. وذكرت إدارة السلامة البحرية في مدينة بيهاي التي تدير الجزيرة أن آخر مجموعة من السياح استقلت عبارة لمغادرة جزيرة ويتشو مساء أمس الأحد.