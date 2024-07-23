ماكرون: سيتم الإبقاء على الحكومة المؤقتة حتى نهاية الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إنه سيبقي على الحكومة الوسطية المؤقتة في البلاد حتى نهاية الألعاب الأولمبية في منتصف أغسطس.

وأقر ماكرون بخسارة حزبه المنتمي لتيار الوسط في الانتخابات، لكنه أحجم عن التعليق على مقترح جبهة اليسار لتعيين رئيس جديد للحكومة.

وأوضح ماكرون أن حكومته التي أوشكت ولايتها على الانتهاء ستواصل التركيز على الألعاب الأولمبية في دور تصريف الأعمال حتى منتصف أغسطس المقبل، وبعد ذلك سيتطلع إلى تعيين رئيس جديد للحكومة.

وأكد ماكرون أنه سيبقي على الحكومة الانتقالية لتجنب "الفوضى".

وأضاف: "من الواضح أنه حتى منتصف أغسطس، يجب أن نركز على الألعاب. وبعد ذلك، من هناك (..)، ستكون مسؤوليتي تعيين رئيس وزراء وتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة وتأمين أوسع دعم يسمح لها بالعمل والاستقرار".

والأسبوع الماضي، قبل ماكرون استقالة حكومة غابرييل أتال، وكلفها بتصريف الأعمال.

