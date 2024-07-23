الاحتلال يقتحم عدة قرى جنوب جنين

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة يعبد، وقرى جلقموس وزبوبا ورمانة ودير أبو ضعيف وأم التوت في محافظة جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جلقموس شمال شرق جنين، وداهمت عدة أحياء فيها، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من المحلات التجارية، وداهمت عددا من المنازل والمحال وفتشتها، عرف منها محلات غازي الحاج وسمير القرم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت الشارع الرئيسي ومنعت الدخول والخروج من القرية باتجاه مدينة جنين، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وقريتي زبوبا ورمانة غربا، وقريتي دير أبو اضعيف وأم التوت شمال شرق المحافظة، وداهمت أحيائها، وشنت حملة تمشيط واسعة، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات .