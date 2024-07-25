شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء 270 رحلة.. عودة حركة الطيران في مطار فرانكفورت الألماني والان نبدء بالتفاصيل

مطار فرانكفورت الألماني

عودة الرحلات الجوية

الدمام - شريف احمد - عادت حركة الطيران في مطار فرانكفورت الألماني إلى طبيعتها بشكل كبير بعد توقفها في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، حسبما صرح متحدث باسم شركة فرابورت المشغلة لأكبر مطارات ألمانيا.كانت احتجاجات لناشطين معنيين بحماية المناخ أسفرت عن إلغاء 270 رحلة من حوالي 1400 حركة طيران حتى مساء اليوم.وقال المتحدث: "جميع الممرات مفتوحة والعمل يسير بشكل منتظم"، لكنه أشار إلى أن التأثيرات لا تزال ملموسة، حيث لا تزال الصالات ممتلئة بشكل أكبر من المعتاد خاصة عند مكاتب إعادة الحجز حيث لا تزال هناك طوابير.وبحسب الشرطة الاتحادية، كان عدة ناشطين تسللوا إلى ساحة المطار في الصباح الباكر وقاموا بلصق أنفسهم في المنطقة الأمنية. وتم تعليق حركة الطيران في المطار بعد ذلك.وطلب من المسافرين في البداية عدم التوجه إلى المطار والتحقق من حالة رحلاتهم على مواقع شركات الطيران مسبقا.وفي وقت سابق من اليوم، تم الإعلان عن عودة حركة الرحلات الجوية في المطار بشكل جزئي وذلك بعدما تمكن نشطاء من جماعة المناخ " الجيل الأخير" من دخول أرض المطار.وقال متحدث باسم المطار صباح اليوم إنه تم استئناف عمليات الإقلاع والهبوط، ولكن لم تعمل بعد جميع المدارج بصورة كاملة.