اشارت القناة 12 عن مصادر إسرائيلية، الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مستعد لتعيين غدعون ساعر وزيرا للدفاع، لكن العائق هو تبرير عزل الوزير الحالي يوآف غالانت.
ولفتت القناة 12 الإسرائيلية الى مشاورات في محيط نتانياهو بشأن إقالة غالانت، وغدعون ساعر أبدى مؤخرا استعداده لقبول المنصب.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 عن مصادر إسرائيلية: نتانياهو مستعد لتعيين غدعون ساعر وزيرا للدفاع لكن العائق هو تبرير عزل غالانت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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