مقتل مراهق بعد انهيار منزل في ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - تم انتشال جثة مراهق (17 عاما) من تحت الأنقاض عقب انفجار وقع في مبنى سكني في مدينة ميمينجن بجنوب ألمانيا، حسبما ذكر متحدث باسم الشرطة في وقت مبكر من اليوم السبت.

وقال المتحدث إن قوات الإنقاذ عثرت على الصبي القتيل في منزل مجاور تضرر بشدة جراء الانفجار. ولم يتضح بعد سبب الانفجار الذي وقع في حوالي الساعة الخامسة و20 دقيقة مساء الجمعة (1520 بتوقيت جرينتش).

وانهار المنزل الذي وقع الانفجار به تماما وأصبح عبارة عن أنقاض. وكان رجل (68 عاما) يسكن في المنزل لكنه لم يكن بداخله وقت وقوع الانفجار وعثرت عليه الشرطة في وقت لاحق ولم يصبه أذى.

وتمكنت قوات الإنقاذ من دخول المنزل المجاور المنهار جزئياً مساء الجمعة حيث عثرت على جثة المراهق في الطابق الأول، وفقا للشرطة. وأضافت الشرطة أنها نشرت أكثر من 100 من عناصر قوات الطوارئ للمساعدة في العملية وتقديم الدعم لأقارب الضحية والسكان.