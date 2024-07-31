شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات الشمس تودي بحياة 23 شخصًا خلال أسبوع في اليابان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الإطفاء وإدارة الكوارث في اليابان عن وفاة 23 شخصًا ونقل أكثر من 12 ألفًا آخرين إلى المستشفيات، إثر إصابتهم بضربات الشمس في مختلف أرجاء البلاد على مدار الأسبوع الماضي، وذلك في ظل موجة حر قاسية تشهدها البلاد.
وأفادت الوكالة -حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية- "إن إتش كيه" اليوم، بأن 12 ألفًا و 666 شخصًا دخلوا المستشفيات بسبب ضربات الشمس خلال الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 3500 شخص عن الأسبوع السابق عليه، فيما تعد هذه المرة الأولى هذا العام التي يتجاوز فيها الرقم الأسبوعي 10 آلاف حالة.
ولفتت الإذاعة اليابانية إلى أن 7 آلاف و 279 مريضًا (أي ما يقرب من 60% من المرضى) يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر. وترجح السلطات أن تبلغ حالات الإصابة بضربات الشمس ذروتها في شهر أغسطس المقبل، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، واستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من الماء.
وأفادت الوكالة -حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية- "إن إتش كيه" اليوم، بأن 12 ألفًا و 666 شخصًا دخلوا المستشفيات بسبب ضربات الشمس خلال الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 3500 شخص عن الأسبوع السابق عليه، فيما تعد هذه المرة الأولى هذا العام التي يتجاوز فيها الرقم الأسبوعي 10 آلاف حالة.
ولفتت الإذاعة اليابانية إلى أن 7 آلاف و 279 مريضًا (أي ما يقرب من 60% من المرضى) يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر. وترجح السلطات أن تبلغ حالات الإصابة بضربات الشمس ذروتها في شهر أغسطس المقبل، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، واستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من الماء.