شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأمطار الغزيرة.. الفيضانات تغمر مدينة لاهور الباكستانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غمرت الفيضانات اليوم الخميس، مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني، إثر هطول أمطار غزيرة.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية، أن الأمطار الحالية تُعد الأعلى في مدينة لاهور منذ نحو 40 عامًا، إذ جرى تسجيل هطول نحو 360 ملم من الأمطار خلال 3 ساعات، مشيرة إلى أن آخر أعلى مستوى لها يبلغ 332 ملم في 31 يوليو 1980. أمطار قاسية جدًا وذكر نائب مدير إدارة مدينة لاهور فاروق دار أن الأمطار الحالية تعد قاسية جدًا، وتعمل فرق الإغاثة على مراقبة الوضع لتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين.

وتعد مدينة لاهور ثاني أكبر مدن باكستان بعد مدينة كراتشي، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 13 مليون نسمة.