العربية للتنمية الإدارية تعقد المنتدى العربي للتنمية الاقتصادية بدُبي

ياسر رشاد - القاهرة - عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، "المنتدى العربي للتنمية الاقتصادية البيئة الاستثمارية العربية: الفرص والتحديات"، خلال الفترة من 29-31 يوليو في دبي دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة نخبة من مسؤولي وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة، ورواد الأعمال والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الغرف التجارية والصناعية في الدول العربية، هيئات ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، البنوك والجهات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رواد الأعمال والمستثمرون، وعدد من الخبراء والباحثين والمهتمين بالابتكار والتطورات التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي.



وقالت الدكتورة رانيا عبد الرازق المنسق العام للملتقى، إن هذا المنتدى يأتي في وقت نشهد فيه تحولات اقتصادية وتقنية كبيرة على المستويات العالمية والإقليمية؛ مما يستدعي العمل الجاد لتيني الابتكار وتحقيق التقدم، إذ أن الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، يشكلان أدوات حاسمة في تحسين الأداء وزيادة التنافسية، وفي الوقت ذاته تتيح التقنيات الحديثة فرصا كبيرة لتطوير استراتيجيات استثمارية أكثر فعالية ودقة، فمن خلال التحليل العميق للبيانات و اتخاذ قرارات مستنيرة، يمكن تحسين الأداء، وتلبية احتياجات الأسواق بشكل أفضل. كما لفتت إلى أن الحكومات العربية تلعب دورا محوريا في البيئة المناسبة للاستثمار من خلال السياسات الداعمة والبنية التحتية المتطورة القيادة الرشيدة والمستدامة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وهي التي تضمن بيئة مشجعة للابتكار وريادة الأعمال.



المنتدى يهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية العربية من خلال مناقشة الفرص المتاحة والتحديات ‏الراهنة، وإتاحة الفرصة للتعاون والتكامل بين الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، تحليل البيئة الاستثمارية: دراسة الوضع الحالي للاستثمار في الدول العربية وتحديد العوامل المؤثرة فيها، تعزيز التعاون الإقليمي عن طريق تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية، استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة العربية وتحديد وتسليط الضوء عليها، مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار في الدول العربية وطرح حلول عملية للتغلب عليها، وبناء القدرات عن طريق تقديم التوصيات حول السياسات والإجراءات التي تعزز من قدرة المؤسسات والشركات على جذب ‏الاستثمارات.

تناول المنتدى على مدار أيامه وجلساته عدة محاور من بينها: البيئة الاستثمارية في الدول العربية، التحديات القانونية والإدارية التي تعترض طريق الاستثمار وطرق التغلب عليها، الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الزراعة، والسياحة، التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية واستراتيجيات تعزيزها، الاستثمار في التنمية المستدامة ومناقشة دور الاستثمارات في تحقيق تلك الأهداف، عرض تجارب ناجحة من عدة دول عربية في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية. واستعراض دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق النمو الاقتصادي.