الدكتورة سالي جاد "للوفد": قمة الإبداع الإعلامي تتماشي مع متطلبات العصر وتأثير التكنولوجيا على المحتوى

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الدكتورة سالي جاد رئيسة قسم الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن المنظومة الإعلامية تطورت بسرعة كبيرة جدًا، وانتقلت من مرحلة الإعلام المقروء، والمسموع والمرئي إلى مرحلة الإعلام الرقمي بكل أشكاله القائمة على التطور التكنولوجي السريع، ووسائل استخداماته المختلفة مما كان له الأثر السريع والمبالغ في التأثير على الشباب وخاصًة في قضية الوعي الاعلامي.

وأضافت رئيسة قسم الإعلام في تصريحات صحفية خاصة "للوفد"، علي هامش اطلاق فاعليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الأولي من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، والذي يقام تحت رعاية جامعة الدول العربية ورئاسة مجلس الوزراء المصري، أن القمة جاءت للتماشي مع متطلبات العصر، وتدور حول الذكاء الاصطناعي وتحدياته في المجال الإعلامي، ومدي تأثير التكنولوجيا الحديثة على كتابة المحتوى الصحفي.

وأشادت بخطوة تشجيع الأكاديمية لمشاركة الشباب الفلسطيني تضامنا معهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات التى ترتكبها بحقهم.

وأشارت الي أن أهم القمة هي التوعية الايجابية لأن التأثير السلبي للإعلام الرقمي يرجع إلى غياب التربية الإعلامية، وعدم توعية الشباب بكيفية دراسة مفهوم الرسالة الإعلامية، والتركيز على المضمون، وهدف الرسالة ومدى توافق هذه الرسالة مع مصالح ومبادئ وعادات المجتمع.

وأضافت جاد المدير التنفيذي للقمة أن جدول أعمال القمة يتضمن عدة جلسات نقاشية تتناول أهم التحديات في المشهد الإعلامي العربي، بالإضافة إلى سلسلة من ورش العمل والجلسات الحوارية والمحاضرات ومسابقة "الميدياثون" للشباب العربي من صناع الأفلام، المصممين، المبرمجين، وطلبة كليات الاعلام من الجامعات العربية والتي تغطي مختلف الموضوعات المتعلقة بمجالات الإعلام، بهدف تطوير مهارات الإعلاميين الشباب وصقل مواهبهم، وذلك بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات الإعلامية والمؤثرين من مختلف الدول العربية.

وأوضحت د.سالي أن القمة تهدف إلى اكتشاف الطاقات الشبابية والابداعية في الشباب العربي ، والتأكيد على التواصل بينهم على مستوي جميع الدول العربية ، وتعزيز الوعي باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي بما يتماشى مع القيم المهنية والأخلاقية للمجتمع العربي.

وكشفت جاد أن فعاليات القمة سوف تنطلق في شهر أكتوبر المقبل، بحضور نخبة من الوزراء والسياسيين والشخصيات العامة البارزة بالإضافة لكبار الإعلاميين من جميع أنحاء العالم العربي.