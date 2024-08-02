الربيعة يبحث مع وزيري شؤون الإغاثة الاجتماعية بفلسطين المشاريع المنفذة للتخفيف من معاناة غزة

ياسر رشاد - القاهرة - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، وزير الدولة لشؤون الإغاثة بدولة فلسطين الدكتور باسل عبدالرحمن ناصر، ومعالي وزير التنمية الاجتماعية الدكتورة سماح أبو عون حمد، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الآغا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، ومناقشة مستجدات المشاريع المنفذة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

وأعرب الوزيران الفلسطينيان عن شكرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مجمل المساعدات المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الأزمة الراهنة، والتي جسدت عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.