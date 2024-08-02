شكرا لقرائتكم خبر عن بزيادة 16% في عدد الزوار.. الأولمبياد تعزز السياحة بباريس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة السياحة في باريس أن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) عززت قطاع السياحة في العاصمة الفرنسية. وزار نحو 650 ألف سائح المدينة خلال الفترة من 24 وحتى27 يوليو، مما يمثل زيادة بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. اراتفاع نسب الزوار وإشغال الفنادق وارتفع عدد الزوار الفرنسيين بواقع 17.3% بينما ارتفع عدد الزوار الأجانب بواقع 14.8%. ومن بين الزوار الأجانب، بلغت نسبة الوافدين من الولايات المتحدة 15.5% والألمان 6.3%. وارتفع عدد السياح الألمان بواقع 42% مقارنة بالعام السابق.

وارتفع معدل الإشغال بفنادق باريس التي أعلنت مؤخرا عن عدد من الوظائف الشاغرة، إلى 90%. وهذا قد يكون متعلقا أيضا بالأسعار، التي لا تزال في تراجع، وفق هيئة السياحة.

وخلال الفترة السابقة على الدورة الأولمبية، كانت الأسعار مرتفعة نسبيًا في البداية. وكان متوسط سعر الليلة بأحد فنادق باريس في 24 يوليو تبلغ 258 يورو (288 دولارا). وفي يوليو 2023، كان متوسط سعر الغرفة يبلغ 202 يورو وفي أغسطس 161 يورو.

ومن المتوقع أن يرتفع حجز الفنادق بواقع 5 إلى 10% في الفترة السابقة على دورة الألعاب البارالمبية التي سوف تجرى من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر.