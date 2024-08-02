شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "إيد واحدة" تواصل جهودها لدعم الفئات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

واصل فرق عمل ومتطوعي مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف، يواصلون جهود تنفيذ مبادرة التحالف إيد واحدة وإصرار علي توصيل كراتين المساعدات الغذائية إلي أهالينا الأولي بالرعاية المستفيدين في منازلهم في قري الحلاوجه وعزبة عبدالغنى وعزبة أبوهيبة وعزبة بهجت والشهاوية مركز أبو المطامير و قري البشابشة والشونه وعزبة عنبر مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منذ انطلاقه، رسخ مفهوم العمل التطوعي وترجمه بشكل واقعي، فقد نجح في حشد كافة الجهود التطوعية من أجل تحقيق أهداف محددة لعل أبرزها تحسين وضع الفئات الأكثر احتياجًا والاولى بالدعم والرعاية، فقد نجح في تحقيق ذلك نتيجة خطواته المنظمة التي بمنأى عن العشوائية والتكرار.

وتعد حملة " إيد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، والتي تستهدف الفئات الأولي بالرعايا، نموذجاً يحتذى به للعمل التطوعي والتكاتف المجتمعي، فقد ساهم صناع الخير بتبرعاتهم وعطائهم في تحقيق أهداف الحملة، والتي تتمثل في توزيع كراتين غذائية، توفر لتلك الفئات تأمين احتياجاتهم الغذائية.

وتهدف حملة " إيد واحدة"، إلى إطلاق مجموعة من القوافل التنموية الشاملة التي تهدف الى تحسين ظروف المعيشة من توفير الدعم الغذائي والنقدى وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم البرامج التوعوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

هذه الحملة ليست الأولى ضمن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذى يقدم يد العون والمساعدة لكل محافظات الجمهورية، فلم يغفل أي قرية نائية أو بعيدة بل يحرص على التواجد في كل شبر بمصر، لتوصيل الخير دون توقف.