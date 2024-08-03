الخدمة السرية: بنسلفانيا حذرت من محاولة اغتيال ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - قال رونالد رو، القائم بأعمال مدير جهاز الخدمة السرية الأمريكي، أمس الجمعة، إن شرطة بنسلفانيا حذّرت من وجود رجل مسلح على سطح مبنى، قبل محاولة اغتيال دونالد ترامب، في 13 يوليو الماضي، لكن الرسالة لم تصل إلى أفراد الجهاز في الوقت المناسب، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف "رو" في تصريحات صحفية، أن السُلطات المحلية وأفراد الجهاز كانوا يستخدمون قنوات اتصال مختلفة، ما حال دون وصول التحذير قبل أن يفتح المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا النار على مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة.

وفي إفادة بالكونجرس يوم الثلاثاء الماضي، ألقى رو باللوم على سُلطات إنفاذ القانون المحلية، بينما قال أيضا إنه "يخجل" من الثغرة الأمنية التي حدثت في ذلك اليوم.