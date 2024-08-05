شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف الحملة القومية "العمل الأهلى الضلع الثالث للتنمية" والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الهيئة العامة للإستعلامات بالمشاركة مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، حملة إعلامية مجتمعية شاملة من خلال المجمعات والمراكز الإعلامية فى كافة المحافظات، من أجل التوعية بالعمل الأهلى والتطوعى وتشجيع المواطنين من كل الفئات والأعمار على المشاركة فى جهود المجتمع المدنى من خلال مؤسسات العمل الأهلى.

وجاءت هذه الحملة الإعلامية تحت شعار " العمل الأهلى : الضلع الثالث للتنمية الشاملة"، حيث أهتمت الدولة بتنظيم ورعاية الجهود الأهلية التنموية، خاصه بعد صدور القانون المحدث للعمل الأهلى الذى أدى الى تشجيع وتنظيم وتجميع الجهود المجتمعة لدعم التنمية فى كافة المحافظات.

ويرصد ”الخليج 365” أهداف وأنشطة الحملة والتي جاءت كالآتى:

- تتضمن الحملة تنفيذ أكثر من 100 نشاط، ما بين ندوات ومحاضرات وورش عمل وجلسات تدريبية ومبادرات وذلك للتواصل مع كافة فئات المجتمع وحشد الجهود الأهلية من أجل نشر النماء وقيم الانتاج والتعاون المجتمعى فى كل مكان.

- جميع الأنشطة سوف يتم تنفيذها خلال شهر أغسطس.

- شارك انشطتها بشكل عملى المؤسسات والمنظمات ضمن التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى كل المحافظات.

