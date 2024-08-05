قائد الجيش في بنجلاديش يعلن عن تشكيل حكومة مؤقتة

الدمام - شريف احمد - أعلن الجنرال واكر الزمان، قائد الجيش في بنجلاديش اليوم الإثنين، أن الشيخة حسينة رئيسة الوزراء استقالت وأنه سيتم تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، حسبما نقلت صحيفة " ديلي ستار" عنه.وكان المتظاهرون قد اقتحموا اليوم مقر إقامة رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد.وغادرت الشيخة حسينة المقر الرسمي لاقامتها اليوم على متن مروحية عسكرية، وبصحبتها شقيقتها الصغرى الشيخة ريهانا، حسبما ذكرت صحيفة دكا تريبيون. وقالت مصادر إنهما توجها إلى ولاية بنغال الغربية بالهند.