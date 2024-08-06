شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مناقشة الحوار الوطنى منظومة الدعم خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب زكى عباس، عضو مجلس النواب، إن استعدادات الحوار الوطنى لمناقشة منظومة الدعم وكيفية تطويرها، يستهدف خدمة مصالح المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح عباس، فى تصريحات صحفية له، أن هذا الحوار يأتى فى وقت حرج يتطلب تضافر الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تطوير منظومة الدعم يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار النائب زكى عباس، إلى أن الحوار الوطنى يعتبر منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، بما يساهم فى تعزيز الحياة السياسية وفتح قنوات للتواصل البناء بين الحكومة والمواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشاركة الجميع فى هذا الحوار تعكس حرص الدولة على الشفافية والمشاركة الشعبية فى اتخاذ القرارات الهامة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مناقشة الحوار الوطنى لمنظومة الدعم ستعمل على الخروج بتوصيات بناءة تسهم فى تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وتابع أن الحوار الوطنى أكد بما لا يدع مجالا للشك، أن مصر وطن كبير يتسع للجميع، والاختلافات الأيديولوجية يمكن تسخيرها من أجل تحقيق مستقبل مصر، وتوصيات الحوار الوطنى خير دليل على ذلك، مؤكدا أن الحوار الوطنى نجح بصورة غير مسبوقة فى استثمار الاختلافات الفكرية بين الأحزاب، من أجل حل قضايا الوطن والمواطن فى نفس الوقت، معتمدا على دفع الجميع نحو هدف واحد، هو تحقيق المصلحة الوطنية.