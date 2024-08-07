الاحتلال يعتقل 5 مواطنين عقب اقتحام منازلهم اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الاحتلال أعماله العدوانية ضد الفلسطينيين، ومع فجر اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس، عدد من المواطنين بعد مداهمة منازلهم.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية 3 مواطنين من مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عقبة جبر وداهمت عددا من منازل المواطنين قبل أن تعتقل كلا من: حكمت عوضات، والشقيقين أحمد ومحمد الميمي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم شابين من بلدتي علار وزيتا، شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت براء طاهر عامر بعد أن داهمت منزله في حارة الراس في بلدة علار، وبدر رضوان من منزله في بلدة زيتا.

وفي نفس الوقت، اقتحمت آليات الاحتلال بلدة قفين شمال طولكرم، وجابت شوارعها وسط عمليات تمشيط وتفتيش فيها، وتحديدا في منطقة الكراج والحي الجنوبي منها.