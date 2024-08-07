استشهاد شاب جراء قصف إسرائيلي على جنين فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد شاب، فجر اليوم الأربعاء، متأثرا بجروح أصيب بها أمس، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في الحي الشرقي من مدينة جنين، وفقا ل"وفا".

وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر لـ"وفا، باستشهاد الشاب محمد علي أبو حجاب في مستشفى رفيديا في ط، متاثرا باصابته الحرجة.

وكان خمسة شبان استشهدوا أمس

ففي مدينة جنين، استُشهد 5 شبان، وهم: أحمد حسام السعدي، وأيهم حسن جبر زكارنة، وخطاب مجد بدوية، والشقيقان سيف وعمر علي محمود "الزعيم" أبو عبيد، ، استشهدوا في عمليتي قصف لقوات الاحتلال، خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها.

واستشهد الشابان وليد جمال محمد حسين (33 عاما)، وخضر حسين خضر أبو قطنة ( 33 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ان حاصرتهم في منزل بقرية كفر قود جنوب جنين.

ونعت حركة "فتح" إقليم جنين والمدينة وفصائل العمل الوطني الشهيد أبو حجاب، وأعلنت عن تشييع جثمان الشهيد بعد صلاة الظهر من المسجد الكبيرة.

وعم الاضراب الشامل، الذي دعت له فصائل العمل الوطني، المدينة حدادًا على أرواح شهداء جنين ومخيمها وبلداتها، وتنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وباستشهاد الشاب أبو حجاب، يرتفع عدد الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 616 مواطنا، بينهم 144 طفلا، إضافة إلى إصابة أكثر من 5400 آخرين بجروح.