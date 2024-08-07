الاحتلال يفجر مقر حركة فتح شرق نابلس فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - في ضوء جرائمه الوحشية المتواصلة، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقر حركة "فتح"، خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس، وفقا ل" وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من شارع القدس وحاجز بيت فوريك العسكري ترافقها جرافة، وداهمت عددا من المنازل في مخيم بلاطة وسط إطلاق نار وقنابل صوت وغاز، وأقدمت على تفجير مقر حركة "فتح" وسط المخيم.

وكان مقر حركة "فتح" قد تعرض لعمليات قصف وتفجير سابقة، عقب اقتحام المنطقة الشرقية من المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة من منطقة جبل الطور، وداهمت عدة أحياء في البلدة القديمة وصورت بعض المواقف فيها، دون أن يبلغ عن إصابات