قوات روسية تحاصر أخرى أوكرانية في بلدة نيويورك بدونيتسك الشعبية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مصدر في قوات الأمن الروسية بأن القوات المسلحة الروسية حاصرت القوات الأوكرانية في بلدة نيويورك (المعروفة سابقًا باسم نوفغورودسكوي) في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، صرح المصدر لها بإن "نيويورك محاصرة، والقوات الأوكرانية في البلدة ليست في أفضل وضع".

ووفقا له، فإن الجيش الأوكراني في وضع حرج على هذا الجزء من خط الاشتباك.

طائرة بدون طيار أوكرانية تحلق فوق شقة في منطقة بيلغورود الروسية وتتسبب في حريق



وعلى صعيد آخر قال محافظ منطقة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف إن طائرة بدون طيار أوكرانية اخترقت نافذة شقة مدنية في شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود وتسببت في اندلاع حريق.

وكتب على قناته بموقع التواصل الاجتماعي تليجرام:"تعرضت بلدة شيبيكينو لهجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية، ووفقًا للمعلومات الأولية، لم يصب أحد بأذى، بينما تعرض مبنى سكني متعدد الطوابق لهجوم بطائرات بدون طيار، حلقت طائرة بدون طيار على نافذة شقة، مما أدى إلى إتلاف الزجاج، وأشعلت طائرة بدون طيار ثانية حريقًا في نفس الشقة"، مضيفًا أن رجال الإنقاذ أطفأوا الحريق.

وبحسب رئيس المنطقة، تضررت أيضًا شرفات ونوافذ بعض الشقق الأخرى، وتعمل خدمات الطوارئ في الموقع، ويتم توضيح المعلومات حول العواقب على الأرض.